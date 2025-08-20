２０日午後７時２０分頃、神戸市中央区磯辺通のマンションで、住人の４０歳代の女性から「エレベーター内で男女がもめている。悲鳴が聞こえる」と１１０番があった。兵庫県警の警察官が駆けつけたところ、若い女性が血を流して倒れており、搬送先の病院で約１時間後に死亡が確認された。体には刃物で刺されたような傷があり、県警が殺人事件として捜査本部を設置した。県警の発表によると、亡くなった女性は、このマンションに