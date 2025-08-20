声優でミュージカル俳優としても活躍する平野綾（３７）が１９日、ＳＮＳを更新。２週間ほど体調が悪かったことを明かした。インスタグラムのストーリーズで「２週間くらいずっと体壊してたさ。頑張るさ。」と告白。８月５日に俳優・谷口賢志（４７）と離婚したことを発表していた。２人は昨年１月に結婚。同年９月に一部でのＤＶ疑惑報道を受け、協議離婚の話し合いをしている状態だと明かしていた。１９日のインスタでは、