全国高校総体（インターハイ＝読売新聞社共催）は２０日、競泳と飛び込みが広島県で、水球が山口県で行われ、閉幕した。地元・山口の西京が水球３位水球３位決定戦西京１３―１０金沢市工０―２で迎えた第２ピリオド。浜川愛斗選手（３年）が力強く右腕を振り抜き、チーム初得点を挙げた。「何が何でも自分が決めようと思った」。逆転の口火を切るエースの一発に、地元応援団の大歓声が会場に響き渡った。小学２年で山口市