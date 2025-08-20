8月20日も新潟県内は気温が上がり、猛暑日に迫る厳しい暑さとなりました。一方、前線の影響で落雷や激しい突風などに注意が必要です。 【藤森麻友アナウンサー】「午後2時すぎの新潟市中央区。心地良い風は吹いていますが、手元の温度計は35℃を超えていて、立っているだけでじわっと汗が吹き出てきます」高気圧に覆われ、気温が上がった20日の県内。新潟市中央区では日傘やハンディファンを使い、暑さをしのぐ人の姿が見ら