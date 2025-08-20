「話が全くかみ合わなくて(笑)」そう話しながら笑顔を見せたのは、女優の菅野美穂。20日に行われた映画『近畿地方のある場所について』大ヒット御礼舞台挨拶に登壇し、子どもとのエピソードを語った。菅野美穂この日、トークテーマとして挙がったのは「今いちばん怖いもの」。これまでの舞台挨拶などでは「人」と答えていた菅野だが、今回は少し違った視点からの答えが飛び出した。「改めて、幽霊ですね……」と切り出した菅野は、