【モデルプレス＝2025/08/20】Hey! Say! JUMPの山田涼介が2025年8月20日、都内にて開催された「山田涼介『Crazy Raccoon』加入発表記者会見」に出席。プロゲームチーム「Crazy Raccoon」にLEOとして加入することを発表した。【写真】JUMP山田がプロゲームチーム所属に ユニフォーム持つ姿◆山田涼介、プロゲームチームに電撃加入Crazy Raccoon（以下「CR」）は2018年4月に結成され、現在では「Fortnite」「Overwatch」「Apex Legen