◆パ・リーグソフトバンク５―４西武（２０日・みずほペイペイ）西武はソフトバンクに逆転負けを喫し、１０９試合目で自力でのクライマックスシリーズ（ＣＳ）出場の可能性が消滅。西口監督は試合後、「他力でもいいからそこ（ＣＳ）だけは頑張って目指す」と言葉を絞り出した。１点を追う４回、２死一塁からタイラー・ネビン外野手が上沢の１４２キロカットボールを捉え、右翼スタンド前のホームランテラスに飛び込む１３号