「明治安田Ｊ１、町田３−１Ｇ大阪」（２０日、町田ＧＩＯＮスタジアム）町田は後半にリーグ戦約２カ月ぶりの失点で同点に追いつかれるも、同３３分にＭＦ林が決勝ゴール。クラブ記録を更新するリーグ戦８連勝＆公式戦１１連勝とし、４月６日の川崎戦以来、暫定で約４カ月半ぶりに首位を奪取した。試合後、黒田監督は久々の首位浮上にも「まだまだ分からない状況。去年の経験もよく分かっていて、そんなに簡単に維持できると