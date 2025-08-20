高円宮妃久子さまはきょう都内で行われた障害者による美術展の表彰式に出席されました。久子さまが出席した「東京都障害者総合美術展」は、障害がある方が文化芸術活動を発表する場として設けられ、優れた才能を引き出すとともに、障害者への理解を深めてもらおうと1986年から毎年開かれています。40回目の今回は703点の応募があり、入選したおよそ200点が会場に展示されました。久子さまは、第一回の美術展に高円宮さまと出席して