俳優の原田龍二が２０日、都内で行われた映画「冤罪のつくりかた」（公開日未定、泊誠也監督）の製作発表会見に主演・加藤夏希らと出席した。同作は、ＩＲ汚職事件で、収賄と組織犯罪処罰法違反の罪で実刑判決が確定した秋元司元衆院議員の著書「事実無根〜私はこうして特捜に嵌められた〜」が原案のフィクション。えん罪を作る検察側の視点から描いた社会派サスペンスだ。原田は秋元氏をモデルにした政治家を演じる。原田と