◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ７―４広島（２０日・横浜）広島は序盤の大量失点が響き、再び３位ＤｅＮＡと４ゲーム差に広がった。先発の大瀬良が２回に一挙５失点。２回先頭のオースティンの内野安打の後、山本に左翼フェンス直撃の二塁打でつながれると、一気に崩れた。１死二、三塁で三森に中前への先制打。投手の東に２点二塁打を許すなど、この回だけで６安打を浴びた。１９年途中から８連勝していた横浜スタジアムでは６