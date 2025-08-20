◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト７―２巨人（２０日・神宮）途中交代した巨人のリチャード内野手が無事を強調した。リチャードは５回の一塁守備で打者走者の増田と交錯。一時倒れ込んだがプレーを続行した。直後の６回２死一塁ではアビラから左翼フェンス直撃の適時打。しかし、足を気にするそぶりがあり、代走に増田陸が送られ、途中交代となった。試合後は自力で球場を後にし、「大丈夫です」と語った。阿部監督は途中