◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト７―２巨人（２０日・神宮）巨人の宮原駿介投手が、３番手で登板。２軍戦含めて自身初めて連投の回またぎとなったが、２回２６球を投げて、無安打無失点、２Ｋの好投だった。「気持ちを切らさずにいけたので、よかったと思います」と振り返った。２―７の７回から登板。先頭・オスナを投ゴロ。続く６番・山田には四球を与え、７番・古賀は遊飛。８番・岩田を一飛に打ち取った。８回もマウン