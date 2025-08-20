歌い手のｌｕｚ（ルス、本名・帯刀光司＝たてわき・こうじ）さんが１９日に死去したことを２０日、所属事務所「ＥＳＰＥＲＡＮＺＡ」が発表した。３２歳だった。ｌｕｚさんの公式サイトで所属事務所は「弊社所属のアーティストｌｕｚが、２０２５年８月１９日、急逝いたしました」と報告。「あまりに突然の出来事に、関係者一同、深い悲しみに暮れております」とした。死因については「ご遺族のご意向を尊重し、詳細につきま