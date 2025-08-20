◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト７―２巨人（２０日・神宮）巨人・リチャード内野手がアクシデントで６回に負傷交代。阿部監督は試合後、「激突したプレーが。でも明日は大丈夫だと思うよ」と説明した。リチャードは「７番・一塁」でスタメン出場。６回２死二塁でアビラから左翼フェンス直撃の適時打を放った直後に代走を送られていた。直前の５回の一塁守備で、三ゴロの送球を捕球した際、打者走者の増田と交錯。増田の膝が自