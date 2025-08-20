マクドナルドは8月20日、29日より予定していたハッピーセット「ワンピースカードゲーム」のキャンペーンについて、実施を見送ると発表した。同社によると、実施の見送りは「ハッピーセット関連施策見直しの一環」。期間中、ハッピーセット購入者には、過去のキャンペーンで配布されていたおもちゃなどを提供するという。マクドナルドのハッピーセットを巡っては、8月9日から「ポケモンカード」とのコラボを実施したところ、一部の