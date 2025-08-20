シリーズ累計4000万部突破し、テレビアニメ化もされた『薬屋のひとりごと』。シリーズ初となるスペシャルイベント『〜夏の園遊会 2026〜』が、2026年8月15日（土）にパシフィコ横浜 国立大ホールで開催されることが決定しました。2025年1月から放送を開始した第2期は各種配信プラットフォームで常に上位にランクイン。勢いそのまま2025年4月からスタートした第2クールが7月4日に最終回を迎え、『#薬屋のひとりごと』がトレンド1位