タイで異例の特大ヒットを記録した異色マルチバース・ラブ・ホラー『サッパルー！街を騒がす幽霊が元カノだった件』が９月２６日(金)より公開。不気味でコミカルでちょっとエモーショナルな予告編が解禁された。亡霊となった元カノに会うために“死霊の世界”へ向かうことになった主人公の物語を、ホラー、マルチバース、ドラマ、コメディと様々な要素を盛り込んで描く本作。予告編には、街に現れる妊婦バイカーオの亡霊の不気味な