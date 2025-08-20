お笑いコンビ「ダウンタウン」（松本人志、浜田雅功）による新たな動画配信サービス「ダウンタウンチャンネル」が１１月１日から始まることが決まった。松本は昨年１月から週刊誌との裁判準備などのため活動を休止しており、以降、公の場には姿を現していない。自身のエックスへの投稿も同１１月８日が最後となっている。松本は同１２月に芸能ジャーナリスト・中西正男氏のインタビューで「ダウンタウンチャンネル」の構想を初