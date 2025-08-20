◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト７―２巨人（２０日・神宮）巨人の森田駿哉投手がヤクルト戦で先発して、４回１／３、８９球投げて、８安打６失点で今季２敗目を喫した。初回をテンポよく、３者凡退に抑えていた森田だったが、２回にこの回の先頭・村上にツーシームを捉えられて、右翼席への先制ソロを打たれた。３回は３者凡退。しかし、同点の４回。１死一塁から６番・山田に今度は左翼席への２ランを浴びた。さらに、