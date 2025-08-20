全日本学生遊技連盟(学遊連)は8月10日、日本最大級のパチ・スロファン学園祭と題して「PS:JAPAN2025 みんパチ・スロサミ超学園祭」を東京国際フォーラムにて開催した。本イベントは学遊連が主催する学生パチンコ・パチスロ日本一決定戦「PS:JAPAN2025」の予選の一つ、「PS:JAPAN2025 みんパチ・スロサミ特別予選」の会場となっている。さらに前日同会場で開催された「みんパチ・スロサミ2025」で展示された最新パチンコ・パチスロ