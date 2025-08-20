堀内孝雄が10月20日、ビルボードライブ大阪に登場する。温もりあふれる歌声と、アコースティック編成によるフォーキーな響きが織りなすスペシャルなライブだ。アリスやブラザーズ5のメンバーとして活躍、ソロとしても「君のひとみは10000ボルト」「愛しき日々」など多数のヒットを世に送り出してきた堀内。昨年4月には、50代から70代までの幅広い世代への応援歌を歌った約6年ぶりとなるシングル「青二才〜わが友よ」を発表し、