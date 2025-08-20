7回ロッテ2死二、三塁、山口が左中間に勝ち越し3ランを放つ＝ZOZOマリンロッテは0―2の五回に西川の適時二塁打などで追い付き、七回2死二、三塁から山口が勝ち越しの4号3ランを放った。2番手の沢田が今季初勝利を挙げた。楽天は先発の古謝が粘ったが、打線が援護できなかった。