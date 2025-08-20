米１０年債利回りは４．３０２％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:31）（%） 米2年債 3.750（+0.002） 米10年債4.302（-0.004） 米30年債4.902（-0.006） ドイツ2.735（-0.015） 英国4.696（-0.044） カナダ3.459（+0.013） 豪州4.297（-0.030） 日本1.604（+0.008） ※米債以外は10年物