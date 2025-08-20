ドル円のピボットは１４７．４３円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:44現在） ドル円 現値147.34高値147.82安値147.14 148.41ハイブレイク 148.11抵抗2 147.73抵抗1 147.43ピボット 147.05支持1 146.75支持2 146.37ローブレイク ユーロ円 現値171.87高値172.06安値171.12 173.19ハイブレイク 172.62抵抗2 172.25抵抗1 171.68ピボット 171.31支持1