シャークニンジャは8月20日、効率的な吸引が可能なコードレススティッククリーナー新モデル「Shark EVOPOWER SYSTEM BOOST」および、「Shark EVOPOWER SYSTEM BOOST＋」を発表した。9月1日に発売する。店頭予想価格は自動ゴミ収集ドックが付属するShark EVOPOWER SYSTEM BOOST＋が94,600円。本体のみのShark EVOPOWER SYSTEM BOOSTが71,500円。Shark EVOPOWER SYSTEM BOOST＋（左2つ）とShark EVOPOWER SYSTEM BOOST（右2つ）360度