2.5次元アイドルグループ『Chrono▷◀Reverse（クロノ・リヴァース）』、通称クロノヴァが16日、Zepp DiverCity（TOKYO）にて夏のワンマンライブ『Chrono▷◀Reverse Summer One Man Live 2025「VOLT-EX」』を開催。ボルテージMaxで駆け抜けたメンバーから熱いコメントが届きました。クロノヴァは、かなめさん、甘夢れむさん、しゃるろさん、ARKHE（アルケー）さん、しのさん、うるみやさんの6人で2024年3月に