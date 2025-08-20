（台北中央社）台湾プロ野球、台鋼ホークスの呉念庭（32）が19日、東部・台東県で行われた味全ドラゴンズ戦で今季1号2ランを放ち、この試合のMVP（最優秀選手）に輝いた。「3番・三塁」で出場し、初回の第1打席で味全の先発ザック・ロウザーから打った。四回の第3打席で四球を選ぶなど、3打数1安打（本塁打）2打点でチームの3連勝に貢献した。試合後、「好きな球場でホームランを打ててよかった」とコメント。12日に生まれた第1子