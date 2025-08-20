「ヤクルト７−２巨人」（２０日、神宮球場）ヤクルトが快勝。村上宗隆外野手が二回に先制の８号ソロを放った。試合後、お立ち台に上がった村上は「ちょっとファウルかなと思いながら見てボールが見えなかった。塁審が回してくれたのでホームランだという感じで回りました」と、特大の一発を振り返った。けがから復帰後、２０試合で８本塁打と量産。この日は山田とのアベックアーチで、ヤクルトファンにはたまらない一戦と