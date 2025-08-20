◇セ・リーグDeNA7―4広島（2025年8月20日横浜）DeNAの先発・東克樹がリーグ単独トップの12勝目を挙げた。5回92球を投げて8安打3失点。苦しみながらも試合をつくった。初回1死一、二塁では、今季14打数7安打の打率5割、3本塁打と打ち込まれている4番末包をチェンジアップで3球三振。「思うようにやられている。仕事をさせないように」との意気込み通りに封じた。しかし3回は投手の大瀬良、4回はモンテロと先頭打者