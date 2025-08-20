陸上女子棒高跳びで７月の日本選手権覇者の小林美月（２０＝日体大）が２０日、神奈川・日産スタジアムで行われたトワイライト・ゲームスで４メートル１２の大会記録を樹立して優勝した。大会前には「４メートル１０を最近３本目で跳ぶことが多いので、４メートル１０を１本目でクリアし、４メートル２０に高さを上げていきたい」と課題設定。４メートル１２までを１発でクリアしたものの、４メートル２２を成功させることはで