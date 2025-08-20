体調不良で数日間仕事を見合わせていた、お笑いタレントのカンニング竹山が２０日、自身のインスタグラムで２１日放送のフジテレビ系「サン！シャイン」から仕事を再開することを報告した。竹山は「数日間体調不良でぶっ倒れておりました」と近況を伝え「医師と相談の上、明日から復帰して大丈夫との事、翌朝のフジテレビサンシャインから仕事再開いたします」と報告した。「様々な世の中のニュースには、なるべく思った事は