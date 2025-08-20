【ニューヨーク共同】20日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比36銭円高ドル安の1ドル＝147円27〜37銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1658〜68ドル、171円81〜91銭。米連邦準備制度理事会（FRB）が9月に利下げを再開するとの観測から、米長期金利が低下。日米の金利差縮小を意識したドル売り円買いが優勢だった。