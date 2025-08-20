6回、日本ハム・石井（手前）に二者連続となる押し出し四球を許したオリックス・山岡＝エスコンフィールド日本ハムが4連勝で勝ち越しを24に伸ばした。4―4と追い付かれた直後の六回、2死満塁から清宮幸、石井が続けて押し出し四球を選んだ。八回に1点差に迫られたが、上原が好救援。オリックスは満塁機で畳みかけられなかった。