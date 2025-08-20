町田がホームでG大阪に勝ち首位、神戸がアウェーで広島に勝ち2位に浮上J1リーグは8月20日、ACLとの兼ね合いで前倒し開催となった第30節の2試合が行われた。町田ゼルビアがホームでガンバ大阪に勝ち、暫定首位に浮上。ヴィッセル神戸はアウェーでサンフレッチェ広島に勝ち、暫定2位となっている。町田は前半17分、コーナーキックからDF昌子源のヘディングで先制。一時は追い付かれたが、後半33分にDF林幸多郎のゴールで勝ち越し