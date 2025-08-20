Snow Man深澤辰哉が江口洋介とのツーショットを公開した。 ■「江口さんと撮ってもらいましたやったー」（深澤） 【写真】深澤辰哉と江口洋介のツーショットなど『誘拐の日』オフショット①～③ ふたりはドラマ『誘拐の日』で共演しており、ドラマで深澤は弁護士・山崎忠、江口は刑事・須之内司を演じている。 オフショットは 「江口さんと撮ってもらいましたやったー」 と一言