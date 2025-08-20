8人組グループ・Hey! Say! JUMPの山田涼介（32）が20日、東京ドームで開催されたプロゲームチーム「Crazy Raccoon」主催のオフラインイベント『CR FES 2025』にサプライズで出演。LEOとして、「Crazy Raccoon」の【STAR部門】に電撃加入することが発表された。発表前には会見も実施。山田が思いを語った。【写真】輝いている！ブラックスーツで自身のキャラクターを示す山田涼介『CR FES 2025』は、Crazy Raccoonにとって3回目