◆プロボクシング▽ＷＢＯアジアパシフィック＆日本ウエルター級（６６・６キロ以下）タイトルマッチ１０回戦王者・セムジュ・デビッド―同級１１位・野上昂生（２１日、東京・後楽園ホール）ＷＢＯアジアパシフィック＆日本ウエルター級タイトルマッチの前日計量が２０日、都内で行われ、王者・セムジュ・デビッド（３２）＝中日＝が６５・７キロ、同級１１位・野上昂生選手（２４）＝大橋＝が６６・４キロでクリアした。