累計1億PVを突破した、ダ・ヴィンチWebの連載がついに書籍化！【漫画】『身の毛がよだつゾッとした話』を第1回から読む「スカッとする話」「感動する話」「キュンとする話」といった、読者から寄せられた実体験にもとづくエピソードの数々を集めたダ・ヴィンチWebの連載『本当にあったすごい話』の中から、犯罪、人間トラブル、身近な心霊現象を描いた、背筋の凍るような「ゾッとする話」を厳選。その内容は、“閲覧注意” “