◆プロボクシング▽日本スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）タイトルマッチ１０回戦王者・石井渡士也―同級１位・津川龍也（２１日、東京・後楽園ホール）日本スーパーバンタム級タイトルマッチの前日計量が２０日、都内で行われ、初防衛に臨む王者・石井渡士也（２４）＝ＲＥ：ＢＯＯＴ＝は５５・１キロ、同級１位・津川龍也（２５）＝ミツキ＝は５５・３キロでクリアした。石井は４月の王座決定戦で福井勝也（帝拳）