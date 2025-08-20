ＮＨＫ大阪放送局は２０日、同局制作の朝の連続テレビ小説「ばけばけ」（９月２９日放送開始）に女優シャーロット・ケイト・フォックスが出演すると発表した。シャーロットが朝ドラに出演するのは「マッサン」「べっぴんさん」に続き３度目。シャーロットは「『マッサン』『べっぴんさん』に続き、また朝ドラに出演できて大変うれしいです。久しぶりにＮＨＫ大阪放送局に来ましたが、エレベーターに乗るだけでも懐かしく、いろ