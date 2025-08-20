パ首位・ソフトバンクは２０日の西武戦（みずほペイペイ）に５―４で競り勝ち、貯金を今季最多の「３０」とした。２―２の同点で迎えた７回、代打・中村晃外野手（３５）が値千金の決勝打。山川の２０号先制弾、牧原大の２号同点弾、野村の１２号中押し弾も効果的だった。投げては先発の上沢直之投手（３１）が７回１２奪三振、２失点の好投で９勝目。７回に一死満塁のピンチを背負ったが、気迫のこもった連続三振で白星をつかみ