巨人が２０日のヤクルト戦（神宮）に２―７で敗戦。１５―２で快勝した前夜の同カードから一転、ヤクルト打線の逆襲に遭った。プロ初先発となった６日のヤクルト戦（東京ドーム）から２連勝＆１３イニング無失点と勢いに乗る森田が３勝目をかけて先発マウンドへ。ところが２回に村上に特大ソロを被弾し先制点を献上すると、１―１の４回には山田に勝ち越し２ランを浴びて再びリードを許した。５回には一死から伊藤、内山と連