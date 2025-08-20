「ＤｅＮＡ７−４広島」（２０日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡが打撃戦を制し、４位カープとのゲーム差を「４」とした。二回、打者一巡の猛攻で大瀬良から一挙５点を奪取。その後、２点差まで詰め寄られたが、六回に林の適時打などで２点を追加し突き放した。先発の東は、制球に苦しみながらも５回８安打３失点でリーグ単独トップの今季１２勝目をマークした。