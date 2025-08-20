「ＤｅＮＡ７−４広島」（２０日、横浜スタジアム）上位進出を狙う４位・広島が３位・ＤｅＮＡに敗れ、ゲーム差を「４」に広げられた。先発・大瀬良が誤算だった。横浜スタジアムでは８連勝中だった右腕は二回に一挙５失点。投手の東にも２点適時二塁打を浴びるなど、好調・ＤｅＮＡ打線の勢いを止められなかった。結果的に今季最短の３回７安打５失点で降板。８敗目を喫した。打線は５点を追いかけ、コツコツと反撃。三回