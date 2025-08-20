前日の試合で劇的なサヨナラ勝利を挙げた北海道日本ハムファイターズは、きょうもエスコンフィールドでオリックスバッファローズと対戦。初回、先頭バッターの水谷瞬が、オリックス先発・佐藤一磨のストレ―トを完璧に捉え、キャリアハイを更に更新する11号ソロホームラン！幸先よく先制に成功します。しかし先発の山粼福也は2回、ホームランを打たれて同点とされると、更に３回に