俳優の高橋文哉（24歳）が、8月19日に放送されたラジオ番組「高橋文哉のオールナイトニッポンX」（ニッポン放送）に出演。朝ドラ「あんぱん」に乃木坂46・久保史緒里が登場したことについて「（プロデューサーが）めちゃめちゃ『オールナイトニッポン』聴いてるから、そっからキャスティングしてるのかな？」と語った。高橋文哉が、来週のスペシャルウィークのゲストに朝ドラ「あんぱん」で共演している北村匠海が来ると告知した後