過去に配信し反響があったものを再編成しています。NAPBIZブログの人気ブロガー・イゴ カオリさんによる『中学の卒業式で担任の先生と2人ぼっちの宇宙に取り残された話』第3話をごらんください。 中学校の卒業式で、列の一番最後に並び入場をしますが、なんと主人公の席だけありません。予期せぬトラブルを何とか解決しようと奮闘しますが、無事に助けてもらえるでしょうか…？ ©イゴ カオリ ©イ