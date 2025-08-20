個人投資家の桐谷広人さんが、YouTubeチャンネル『All Aboutマネー』の番組に出演し、投資や株主優待にまつわる話をしてくださいました。今回はその中から、桐谷さんが投資で大損したときに、父親から言われた意外なひと言についてお届けします。桐谷さんが窮地のときに、父から言われた意外なひと言――これまでの投資人生で最大のピンチはどんなことでしたか？桐谷さん：株で儲かったときは「やっていてよかった」と思い、損をし