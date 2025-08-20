◇セ・リーグ巨人2―7ヤクルト（2025年8月20日神宮）今季最多20安打15得点大勝の翌日に7失点大敗。打線も散発5安打2得点に終わって借金生活に逆戻りとなった巨人の阿部慎之助監督（46）は「言った通りになっちゃったね」と大勝翌日の難しさを口にした。そして、打線が苦戦した理由については「相手のピッチャーに対する絞り球だったんじゃないかな」とポツリ。「勝つために切り替えるしかないからね」とカード勝ち越し